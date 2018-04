Lubisz pokazywać swój indywidualny styl? Poszukujesz oryginalnych ubrań na wiosnę? W takim razie koszulka z hamburgerem z pewnością przypadnie Ci do gustu. Na pewno zaskoczysz nią nie jedną osobę! Sprawdźmy, gdzie można ją znaleźć.

Jedzenie zawsze w modzie

Nie od dziś wiadomo, że hamburger najlepiej smakuje z frytkami. Dlatego skomponuj razem ze swoją BFF komplet idealny! Koszulka z hamburgerem dla Ciebie i t-shirt z frytkami dla twojej najlepszej przyjaciółki. Jest to autorski wzór, który z pewnością wyróżni Was w tłumie. Stwórz doskonałą stylizację na wyjście ze znajomymi do ulubionej knajpy. Na pewno danie będzie Ci smakować dwa razy lepiej, niż zwykle.

Koszulka z hamburgerem dostępna jest w sklepie internetowym Fesswybitnie, który specjalizuje się w oryginalnych i nietypowych motywach na ubraniach i akcesoriach. Uwielbiamy słodkie lamorożce, pandorożce, jednorożce, mopsy, leniwe koty, super pandy i kosmolamy. Ponadto każdy fan Harrego Pottera, Jona Snowa czy Bars and Melody znajdzie u nas ubranie idealnie stowrzone dla siebie.