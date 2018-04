Zastanawiasz się nad wyjątkowym prezentem dla swojej przyjaciółki, która uwielbia Harrego Pottera? Nie wiesz, jaki upominek najbardziej Jej się spodoba? Z pomocą możesz przyjść koszulka slytherin, która posiada magiczną moc pozytywnego nastawienia! Sprawdźmy, gdzie można ją znaleźć.

Dołącz do paczki odważnych czarodziejów!

Uwielbiasz powracać myślami do filmów i książek z dzieciństwa? Na bieżąco śledziłeś losy bohaterskiego czarodzieja oraz jego przyjaciół? Jeśli tak, to koniecznie zaopatrz się w koszulkę slytherin i pokaż, której drużynie kibicowałeś najbardziej. Harry Potter to kultowy bohater, którego pokochały miliony ludzi. Nic w tym dziwnego! Jego losy zawsze były emocjonujące i dostarczały solidnej dawki adrenaliny. Nie jest ważne czy bardziej lubiłeś sagę książkową czy filmową. Ubranie potterheads z pewnością przyda Ci się w obu przypadkach!

Koszulka slytherin Harry Potter dostępna jest w sklepie internetowym Fesswybitnie, który specjalizuje się w wyjątkowych ubraniach i gadżetach dla fandomów. Każdy miłośnik kultowych filmów, seriali i książek znajdzie u nas coś dla siebie. Takie prezent będzie doskonały dla twojej BFF!