Zastanawiasz się nad oryginalnymi dodatkami w oczekiwaniu na letnie i pogodne dni? Uwielbiasz autorskie wzory, które przykuwają wzrok? W takim razie plecak worek z nadrukiem został stworzony właśnie dla Ciebie! Zmieścisz w nim swojego tęczowego jednorożca oraz zeszyty do matematyki. Sprawdź, który motyw będzie najbliższy twojemu sercu!

Pakowne i stylowe

Wiosna to nie tylko czas wylegiwania się w plenerze, ale także mnóstwo nowych przygód i wypraw w nieznane. Jednym z niezbędnych elementów jest pakowny plecak worek z nadrukiem. Zmieścisz w nim kilogramy niesamowitych wspomnień, miliony zdjęć oraz co najważniejsze prowiant na drogę. W jego towarzystwie na pewno się nie zgubisz! Wybierz wzór, który najbardziej pasuje do twojej osobowości oraz stylu. Uwielbiasz arbuzy? Powiedz to innym i weź go ze sobą na plecach.

Plecak worek z nadrukiem dostępny jest w sklepie internetowym Fesswybitnie. Gwarantujemy, że tego typu dodatek nie przejdzie niezauważony! Zaopatrz siebie oraz swoją bff w ten praktyczny dodatek do szkoły, na uczelnię, do pracy oraz na super ekstra przygodę!